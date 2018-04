Wtorek przyniesie bardziej rześką pogodę niż poprzednie dni. Pojawią się przelotne opady deszczu, lokalne burze, a temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia przelotne opady deszczu utrzymają się nad większością kraju. Na zachodzie, Pomorzu oraz w Wielkopolsce niebo okaże się pogodne. Na południowym wschodzie lokalnie może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, północno-zachodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie rosła z zachodu na wschód, przekraczając maksymalnie 80 procent. Od Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej po Suwalszczyznę odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach - ciepło. We wschodniej połowie kraju pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie. W połowie zachodniej biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. Wiatr na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

Będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 19 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1015 hPa.

GDAŃSK

Będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1023 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1011 hPa.

KRAKÓW

Popada przelotny deszcz. Temperatura nie przekroczy 19 st. C. Wiatr okaże się na ogół umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 996 hPa.