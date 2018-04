Prognoza pogody na dziś: będzie słychać grzmoty

Pogoda na 16 dni: najzimniej kilka dni przed majówką - 22-04-2018 Kwietniowe lato ma się ku końcowi. Przed nami pogorszenie pogody i spadek temperatury. czytaj dalej

Na poniedziałek przewiduje się postępującą od zachodu w głąb kraju strefę opadów deszczu i burz. Termometry wskażą od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach burzowych może dochodzić do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek najmniejszą wilgotność powietrza będzie można odczuć na południowym wschodzie, gdzie wyniesie poniżej 60 procent. Im dalej na zachód, tym będzie bardziej wilgotno. Mieszkańcy północnej części Polski odczują komfort termiczny, na pozostałym obszarze kraju będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne pogorszą nasze samopoczucia.

Wideo Warunki biometeorologiczne na poniedziałek

Prognoza dla wybranych miast

WARSZAWA

Od poniedziałku ograniczenia dla narciarzy w Tatrach Zachodnich - 22-04-2018 Tatry Zachodnie, z uwagi na ochronę rzadkich gatunków zwierząt i roślin będą, niedostępne dla narciarzy. Od poniedziałku narciarze wysokogórscy będą mogli korzystać z tras tylko na Kasprowym Wierchu i w Tatrach Wysokich. czytaj dalej

POZNAŃ

Poranek będzie pogodny. Po południu synoptycy przewidują przelotny deszcz lub burzę. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach burzowych może osiągąć do 80 km/h. Ciśnienie będzie spadać i w południe barometry wskażą 997 hPa.

Rano będzie pogodnie. W ciągu dnia spodziewany jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W trakcie burz będzie prędkość może dojść do 80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Po południu prognozuje się przelotny deszcz lub burze. Maksymalna temperatura będzie wynosi 18 st. C. Z południa powieje umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach burzowych może osiągać do 80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Prognozuje się przelotny deszcz lub burzę. Temperatura dojdzie do 24 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W porywach burzowych może osiągać do 80 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Poranek będzie pogodny. Po południu synoptycy prognozują przelotny deszcz lub burzę. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach burzowych osiągnie do do 80 km/h, wiać będzie z południa. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 985 hPa.