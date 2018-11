Prognoza pogody na dziś: będzie wiało, poczujemy chłód

Nocą i nad ranem może być ślisko. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami - 20-11-2018 W nocy kierowcy powinni uważać na drogach, może być ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed marznącym opadami. Obowiązuje też orientacyjna prognoza zagrożeń. czytaj dalej

Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i krańcach zachodnich kraju synoptycy zapowiadają słabe opady śniegu z deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 2 stopnie w centrum kraju, do 3 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia odczujemy chłód. W całym kraju wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 80 procent. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno. Temperatura nie przekroczy 3 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie będzie rosło, około południa barometry pokażą 1029 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalnie wyniesie 2 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa barometry wskażą 1014 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno. Synoptycy prognozują słaby śnieg z deszczem. Temperatura maksymalnie wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno. Popada słaby śnieg z deszczem. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Powieje wschodni wiatr. Okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie wzrośnie, około południa na barometrach zobaczymy 993 hPa.