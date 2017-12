Prognoza pogody na dziś: bez parasola ani rusz. Pogodnie tylko w dwóch regionach

Silny wiatr i intensywne opady śniegu w górach. IMGW ostrzega - 27-12-2017 Nad Polską znów wieje silny wiatr. Jego porywy mogą dochodzić do 80 kilometrów na godzinę. Synoptycy podkreślają, że miejscami mogą przekroczyć 100 km/h. czytaj dalej

Dziś jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie pogodnie. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu, a na zachodzie - deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 10 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy skręcający na zachodni. W górach wystąpi wiatr halny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność wyniesie od poniżej 60 procent w pasie na wschodzie kraju do ponad 80 proc. w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. W całym kraju odczuwalny będzie komfort termiczny, ale też mocniej powieje. W prawie całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, tylko na wschodzie przejdą w neutralne.

Dzień: Rano pogodnie. Po południu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w dzień 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 981 hPa i spada.

Dzień: Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 977 hPa i spada.

Dzień: Rano pogodnie. Popołudniu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w dzień 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 990 hPa i spada.

Dzień: Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 45 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 972 hPa i spada.

Dzień: Rano pogodnie. Popołudniu przelotny deszcz. Temperatura maksymalna w dzień 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 966 hPa i spada.