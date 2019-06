Prognoza pogody na dziś: bez upału, przelotne opady, lokalne burze

IMGW: padł rekord temperatury czerwca w Polsce - 26-06-2019 Środa zgodnie z zapowiedziami okazała się bardzo gorąca. W niemal całym kraju temperatura maksymalna przekraczała wartość 30 stopni Celsjusza. Ustanowiony został nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. W Radzyniu w województwie lubuskim około godziny 15.20 zanotowano 38,2 stopnia Celsjusza. czytaj dalej

W ciągu dnia zachmurzenie może się zmieniać. Na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce nie będzie padać. W innych regionach miejscami wystąpi przelotny deszcz, a w województwach południowych także burze. W ich trakcie możemy spodziewać się opadów rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i wiatru wiejącego w porywach z prędkością 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 29 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny, wiejący okresami w porywach do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w większości regionów wyniesie ponad 80 procent. Na północnym zachodzie kraju może sięgnąć od 80 do poniżej 70 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet będzie korzystny we wszystkich województwach.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Przelotny deszcz. Maksymalna prognozowana temperatura to 20 st. C. Z północnego zachodu pojawi się wiatr umiarkowany i dość silny, wiejący okresami w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe dojdzie do 1017 hPa.

KRAKÓW

Zapowiadany jest przelotny deszcz i burza z opadem rzędu 10-20 l/mkw., porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry wskażą do 28 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami może rozpędzić się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 987 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie z maksymalną temperaturą wynoszącą 23 st. C. Wiatr może wiać umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach do 40-60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1009 hPa.

WARSZAWA

Prognozuje się zmienne zachmurzenie, chwilami wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 24 st. C. Pojawi się umiarkowany i dość silny wiatr, wiejący okresami w porywach do 40-60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1003 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz. Maksymalna temperatura wyniesie 26 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe sięgnie 1006 hPa, rośnie.