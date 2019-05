Prognoza pogody na dziś: błyskawice znów rozświetlą niebo

We wtorek wszędzie pojawią się przelotne opady deszczu. Na północy i wschodzie mogą wystąpić burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Podkarpaciu do 23 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w zachodniej Wielkopolsce. Wiatr, na ogół umiarkowany, w porywach burzowych dojdzie do 70 km/h. Powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Na północnym wschodzie wilgotność powietrza wyniesie ponad 80 procent, na południowym zachodzie utrzyma się na poziomie poniżej 70 procent. Temperatura odczuwalna będzie komfortowa. Warunki biometeorologiczne we wszystkich rejonach Polski będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Spadnie przelotny deszcz. Wystąpią również burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr umiarkowany, w porywach burzowych dochodzący do 70 km/h. Po południu ciśnienie wyniesie 991 hPa. Wartość ta może się zmieniać.

POZNAŃ

Spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu z umiarkowaną siłą. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 992 hPa.

GDAŃSK

Zapowiadany jest przelotny deszcz. Mogą wystąpić burze. Na termometrach będzie maksymalnie 20 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu z umiarkowaną siłą, w porywach burzowych do 70 km/h. Ciśnienie będzie się wahać i po południu wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Dzień przyniesie przelotne opady deszczu. Temperatura dojdzie do 23 st. C. Zapowiadany jest umiarkowany wiatr wiejący z południowego wschodu. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 988 hPa. Będzie się wahać.

KRAKÓW

Zapowiadany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą do 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie wyniesie po południu 978 hPa, wartość ta może się zmieniać.