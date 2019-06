Prognoza pogody na dziś: burze i upał. Miejscami 31 stopni

Upał niemalże dzień w dzień. Burze będą w takich warunkach naprawdę groźne - 03-06-2019 W najbliższych dniach prognozowana jest wysoka temperatura - na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza. Poza tym w niemal całym kraju będą występowały przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie wyładowaniom będą towarzyszyły opady gradu. czytaj dalej

Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim w ciągu dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W innych regionach będzie słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany, w porywach burzowych dochodzący jednak do 80 kilometrów na godzinę wiatr powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

W środkowych regionach Polski wilgotność powietrza wyniesie do 50 procent. W północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski wartość ta może przekroczyć 60 procent. W przeważającej części kraju dominować będzie poczucie ciepła, tylko mieszkańcy części zachodniej odczują gorąco. W centrum prognozowane są neutralne warunki biometeorologiczne, na północnym wschodzie i południowym zachodzie biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Z południowego wschodu powieje wiatr umiarkowany. Po południu ciśnienie osiągnie wartość 1000 hektopaskali i będzie spadać.

POZNAŃ

Dużo słońca. Temperatura maksymalna może osiągnąć 30 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 1002 hPa i będzie spadać.

GDAŃSK

Wiele słońca. Maksymalna prognozowana temperatura to 26 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego wschodu. Po południu ciśnienie dojdzie do 1014 hPa i będzie spadać.

WROCŁAW

Dużo słońca. Maksymalna wartość, jaką wskażą termometry, to 31 st. C Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie po południu wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Mogą wystąpić przelotne opady deszczu albo burze. Temperatura dojdzie do 27 st. C Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 987 hPa i będzie spadać.