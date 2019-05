W Tatrach zginął turysta. Warunki w górach nadal są trudne - 21-05-2019 Pod północną ścianą Świnicy w Tatrach ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli we wtorek ciało turysty. Według służb Tatrzańskiego Parku Narodowego, warunki w górach są trudne. czytaj dalej

W środę utrzyma się zmienne zachmurzenie. Przelotnie popada deszcz, niewykluczone są też burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Dolnym Śląsku do 22 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy. Powieje ze zmiennych kierunków.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność względna wyniesie około 90-95 procent. Poniżej tej wartości spadnie na krańcach północno-wschodnich. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Na horyzoncie widać koniec burz - 21-05-2019 Burze towarzyszyć będą nam jeszcze przez dwa dni. Na horyzoncie widać już uspokojenie aury. Wyładowania atmosferyczne ustaną, choć nadal możliwe są lokalne opady deszczu. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami, popada niewielki deszcz, niewykluczona jest burza (opady rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru osiągające 60-80 km/h). Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, barometry w południe pokażą 1007 hPa.

KRAKÓW

Przelotnie popada deszcz, możliwa jest burza (10-20 l/mkw. deszczu i wiatr do 60-80 km/h). Temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 975 hPa.

POZNAŃ

Trąba powietrzna nad Lubelszczyzną. "Sekundy, to były sekundy" - 21-05-2019 Przez Lubelszczyznę przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została lekko ranna. Uszkodzonych zostało około 120 budynków, w tym około 40 budynków mieszkalnych. Na miejscu pracuje straż pożarna, która próbuje zabezpieczyć budynki. czytaj dalej

WARSZAWA

Synoptycy prognozują niewielki deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 996 hPa.

Zachmurzenie będzie zmienne, przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe 991 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie w południe 992 hPa, rośnie.