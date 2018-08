Piątek będzie miejscami upalny. Termometry pokażą do 33 stopni Celsjusza, a większości kraju wystąpią burze. Synoptycy prognozują, że może podczas nich spaść nawet do 60 litrów deszczu na metr kwadratowy.

W ciągu dnia wszędzie może przelotnie popadać, zapowiadane są też burze, lokalnie z gradem. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie opady mogą być intensywne, w granicach 60 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 33 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy, od zachodu skręcający na zachodni. W porywach burzowych może powiać mocniej - do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza będzie na wschodzie - powyżej 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim, do poniżej 60 procent. Na zachodzie temperatura będzie subiektywnie odczuwalna jako ciepła, a na wschodzie jako upalna. Wszędzie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

