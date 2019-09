Prognoza pogody na dziś: burzowo. Będą miejsca i bardzo chłodne, i bardzo ciepłe

Prognoza pogody na 16 dni: jeszcze trochę wrześniowego lata - 08-09-2019 W połowie miesiąca do Polski napłynie zimne powietrze z północy. czytaj dalej

Poniedziałek zapowiada się pogodnie na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie. W pozostałych regionach Polski wystąpią opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na zachodzie kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku wschodnim do około 60 proc. Na wschodzie kraju odczujemy ciepło, w pasie centralnym - od Pomorza po Tatry - komfort termiczny, a na zachodzie Polski - chłód. Warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne, tylko na północnym wschodzie neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Wieczorem przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

POZNAŃ

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 998 hPa.

GDAŃSK

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1013 hPa.

WROCŁAW

Okresami popada deszcz. Termometry pokażą 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 985 hPa.