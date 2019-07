Prognoza pogody na dziś: burzowy i upalny dzień

"W 10 minut pogoda zmieniła się diametralnie". Prawie 170 interwencji - 27-07-2019 Upalna pogoda sprzyja powstawaniu burz. Na Śląsku strażacy interweniowali prawie 170 razy. Ulewy przeszły też w innych regionach kraju. Na Kontakt 24 dostajemy Wasze relacje. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Niedziela w regionach położonych na wschód od linii Wisły będzie pogodna. W innych częściach Polski pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 33 stopni w centrum i na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. W porywach burzowych może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

Najwyższa wilgotność względna powietrza prognozowana jest na wschodzie kraju i tam przekroczy 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunki wschodnim, a przy granicy spadnie poniżej 40 procent. W całym kraju odczujemy upał, a w zachodnich regionach dodatkowo będzie parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 991 hPa i spada.

POZNAŃ

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 992 hPa i spada.

GDAŃSK

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 1006 hPa i spada.

WROCŁAW

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 987 hPa i spada.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90 km/h, wschodni. Ciśnienie po południu wyniesie 976 hPa i spada.