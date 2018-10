Oglądaj TVN Meteo w internecie - 03-10-2018 TVN Meteo to zawsze aktualne prognozy pogody, informacje pogodowe dla kierowców, relacje reporterów, ciekawostki z kraju i ze świata oraz wiele innych. czytaj dalej

Pochmurnie z opadami deszczu

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z centrum przemieszczającym się znad Niemiec w stronę Bałkanów. Tylko północno-zachodnia część kraju znajdzie się w strefie frontu ciepłego związanego z niżem znad Islandii. Kraj zostanie w chłodnej masie powietrza polarnego, które od zachodu będzie wypierane przez cieplejszą masę powietrza.

W czwartek na wschodzie, Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu będzie pochmurno, wystąpi tam niewielki deszcz o sumie trzech litrów na metr kwadratowy lub mżawka. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, okresami duże. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na krańcach północno-zachodnich kraju - wyniesie tam około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowo-wschodnim. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, natomiast na północy Polski - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1009 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1021 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą 14 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1013 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry pokażą 13 st. C. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa odnotujemy 1000 hPa.