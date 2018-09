O poranku rozpoczęła się jesień - 23-09-2018 Astronomiczna jesień rozpoczęła się nad ranem 23 września. czytaj dalej

W niedzielę na ogół będzie pochmurno. W pasie województw południowych i centralnych wystąpią opady deszczu o wysokości do 10 litrów na metr kwadratowy. Wysoko w Tatrach dosypie śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z zachodu. Na Wybrzeżu porywy wyniosą do 60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę powietrze będzie bardzo wilgotne w całym kraju. Wszędzie odczujemy chłód, będzie też wietrznie, a biomet okaże się niekorzystny.

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, umiarkowany i dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, w Gdańsku, w południe wyniesie 1011 hPa.

KRAKÓW

Na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna: 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 987 hPa.

POZNAŃ

Na ogół pochmurno i deszcz. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna: 15 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Na ogół pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe 1000 hPa, będzie spadać.