Prognoza pogody na dziś: chłodno, ale w większości kraju pogodnie

W ciągu dnia termometry pokażą do 15 stopni. W niektórych regionach może popadać i silniej powiać.

Warunki biometeorologiczne

Sobota na północy i południu okaże się pochmurna - może spaść do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach na niebie pojawią się niewielkie chmury, ale padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, na północy może powiać silniej.

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na Wybrzeżu - 70 procent. Będzie zmniejszać się do 50 procent w centrum, ale w kierunku południa powinna znowu rosnąć. W całym kraju doskwierać nam będzie chłód. Warunki biometeorologiczne w prawie całym kraju okażą się korzystne, jedynie na krańcach południowo-wschodnich - neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami może powiać silniej. Ciśnienie rośnie, około południa barometry pokażą 1013 hPa.

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Temperatura wyniesie 14 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami może być dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa barometry pokażą 1026 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą 14 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr może powiać silniej. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą 15 st. C. Północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr okaże się, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie 1012 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, niewielkie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 999 hPa.