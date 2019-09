IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Żółte i pomarańczowe alarmy - 18-09-2019 Silny wiatr może stanowić zagrożenie w wielu regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. czytaj dalej

We wschodniej części Polski popada przelotny deszcz. Na Pomorzu miejscami może zagrzmieć. W burzach spadnie deszcz rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgnąć 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad lub krupa śnieżna (kulki lodu o średnicy 2-5 mm). Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W północno-wschodniej części Polski wilgotność powietrza wyniesie powyżej 80 procent, a w południowo-zachodniej poniżej tej wartości. W całym kraju poczujemy chłód, a biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Chłód, krupa śnieżna, grad i burze. Niespokojne pożegnanie z latem - 17-09-2019 Ostatnie dni lata zapowiadają się chłodno i wietrznie. Miejscami temperatura nie przekroczy 12 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają, że mogą pojawiać się burze, grad i krupa śnieżna. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z północnego zachodu. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe dojdzie do 1013 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 990 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne. Termometry wskażą maksymalnie 15 st. C. Z północnego zachodu powieje wiatr umiarkowany i dość silny. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1008 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie. Okresami rozpędzi się w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1002 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h, z północnego zachodu. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa, rośnie.