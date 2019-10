Silnie powieje, przelotnie popada, a w sobotę może być bardzo ciepło - 07-10-2019 W ciągu najbliższych dni temperatura maksymalna będzie wyższa niż w ostatnim czasie. Pojawi się jednak silny wiatr, nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

We wtorek na wschodzie i południowym wschodzie na niebie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, nie powinno jednak padać. W pozostałej części Polski chmur będzie więcej. Pojawią się też przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach może rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim osiągnie do 70 km/h.

Największą wilgotność powietrza pojawi się na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a na zachodzie - wiatr i wilgoć. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Jodłowe zbiory już się zaczęły - 07-10-2019 W Nadleśnictwie Łuków już rozpoczął się zbiór nasion jodły. Tegoroczne ciepłe i suche lato sprawiło, że jodłowe szyszki zaczęły wcześniej dojrzewać. czytaj dalej

Pochmurno, pod wieczór niewykluczone są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

TRÓJMIASTO

Pochmurno, okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje z południowego zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 1007 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno, okresami będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Umiarkowany i okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie około południa sięgnie 997 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno, do tego okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południowego zachodu powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa osiągnie 997 hPa, spada.

KRAKÓW

Umiarkowanie i duże zachmurzenie, termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i okresami dość silnie. Ciśnienie około południa sięgnie 990 hPa.