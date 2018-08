Prognoza pogody na dziś: chłodno, na niebie dużo chmur

Słońce, deszcz, możliwe burze. Miejscami tylko kilkanaście stopni - 25-08-2018 Ochłodzenie, które nadeszło w weekend, nie potrwa długo. W kolejnych dniach temperatura będzie komfortowa, przeważnie nieznacznie przekraczająca 20 stopni Celsjusza, jednak w czwartek może wzrosnąć do 28 stopni. Deszcz będzie padał jedynie miejscami, mogą też pojawić się burze. czytaj dalej

W ciągu dnia będzie pochmurno, tylko na zachodzie pojawią się przejaśnienia. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 15 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C na Kujawach, Śląsku i Podkarpaciu, do 22 st. C na Dolnym Śląsku.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie wzrastać z zachodu na wschód, gdzie przekroczy 90 procent. Od Pomorza i Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk i Opolszczyznę odczujemy komfort termiczny, na pozostałym obszarze - chłód. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry wskażą 1013 hektopaskali.

KRAKÓW

Schyłek wakacji rozczarowuje pogodą. Aura nie sprzyja wypoczynkowi - 25-08-2018 Wiele osób korzysta z ostatnich dni wakacji nad Bałtykiem lub górach. Pogoda jest jednak daleka od idealnej. Temperatura znacznie spadła, a wielu regionach pada deszcz, miejscami intensywnie. W Tatrach panują trudne warunki dla turystyki. czytaj dalej

Pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1004 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe odnotujemy 1000 hPa.