Prognoza pogody na dziś: chmury, deszcz i burze

W środę na niebie wystąpi zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Na południu, wschodzie i w centrum kraju może wzrastać do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy oraz słabe i umiarkowane burze, lokalnie z opadami gradu. Termometry pokażą od 26 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z południowego wschodu i południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych będzie rozpędzał się do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi na południowym wschodzie Polski i wyniesie ponad 80 procent. W przeważającej części kraju będzie gorąco i parno, a w regionach od Pomorza do Podlasia - ciepło. Pogoda wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Okresami może być silniejszy, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę. W południe ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr powieje z południowego wschodu i na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile. W porywach burzowych może osiągać do 90 km/h. Około południa ciśnienie spadnie do 1014 hPa.

POZNAŃ

Małe i umiarkowane zachmurzenie, które wzrastać może do dużego. Po południu prognozuje się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa, który okresami może być dość silny. W południe ciśnienie sięgnie 1001 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 30 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami przybierać na sile. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna sięgnie 28 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jednak okresami może być dość silny. W porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h. Około południa ciśnienie spadnie do 986 hPa.