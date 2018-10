Prognoza pogody na dziś: chmury, lokalne przelotne opady

Deszcz pojawi się tylko w jednej części kraju. Na termometrach zobaczymy do 16 stopni Celsjusza.

Niedziela zapowiada się pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. W województwach południowych przewidywany jest stopniowo zanikający słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z kierunków zmieniających się. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1014 hPa.

Możemy czuć się gorzej

Im dalej na południe Polski, tym większa wilgotność powietrza. Wszyscy odczujemy chłód. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe wyniesie 1027 hPa.

KRAKÓW

Pochmurno. Słaby deszcz. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 995 hPa.

POZNAŃ

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1018 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1009 hPa.

WROCŁAW

Na ogół pochmurno, chwilami słaby deszcz. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, północny. Ciśnienie w południe 1014 hPa, rośnie.