Prognoza pogody na dziś: ciepła i pochmurna niedziela. Miejscami zagrzmi

Napłynie ciepło z Bliskiego Wschodu. Wraz z nim deszcz i burze - 01-09-2018 Początek września zapowiada się bardzo ciepło, ale w wielu miejscach deszczowo. Mogą także pojawiać się burze.

Aura zróżnicowana

W ciągu najbliższej doby Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżem znad południowej Skandynawii. Nad krajem jednak będzie zalegać płytka zatoka niżowa z ciepłym fontem atmosferycznym związanym z niżem znad Włoch. Pozostaniemy w ciepłej masie powietrza, napływającej z rejonu Bliskiego Wschodu.

Na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i wschodnim Pomorzu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią też opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwe burze z wiatrem do 80 kilometrów na godzinę. Na Podlasiu na niebie pojawi się więcej chmur i przelotnie popada do 5 l/mkw. Poza tymi regionami będzie pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 26 st. C w centrum do 28 st. C na południu. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie się wahać w granicach 70-80 procent. Odczujemy na ogół ciepło, a na północnym Podlasiu, Warmii, Mazurach, Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w większości kraju. W regionach wschodnich biomet okaże się neutralny.

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, na ogół słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1011 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1027 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami spadnie deszcz. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu. Może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, około południa odnotujemy 1008 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, może popadać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 995 hPa.