IMGW alarmuje. Sprawdź, gdzie roztopy mogą być groźne - 10-03-2018 W ostatnich dniach w Polsce jest ciepło, a to oznacza, że wzrosło ryzyko podtopień. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia na niedzielę i poniedziałek.

W niedzielę nad Polską przemieści się, idąc z południa na północ, ciepły front atmosferyczny. Za nim napłynie powietrze pochodzenia zwrotnikowego. To oznacza, że miejscami w niedzielę zrobi się bardzo ciepło.

Wiosenna niedziela

W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Suwalszczyźnie możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a na Mazurach, Warmii, Podlasiu i Wybrzeżu Gdańskim - słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Lokalnie w miejscowościach podgórskich może być jeszcze cieplej. Pojawi się wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W górach powieje wiatr fenowy - ciepły i suchy, wiejący z gór w doliny. W Tatrach nazywamy go halnym. W porywach fen osiągnie prędkość do 70-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę największa wilgotność powietrza wystąpi w północno-wschodniej części kraju. Tam wyniesie ponad 90 procent. Im dalej na południe, tym wilgotność będzie niższa. Prawie wszędzie odczuwalne będzie ciepło. Tylko mieszkańcy północno-wschodniej Polski poczują chłód. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane: od korzystnych na południu kraju, przez neutralne w pasie przebiegającym przez centrum, po niekorzystne na północy.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Zachmurzenie będzie duże. Wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Pojawi się wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada. Około południa osiągnie wartość 993 hPa.

TRÓJMIASTO

Prognozowane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada. Około południa osiągnie wartość 1005 hPa.

POZNAŃ

Prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada. Około południa osiągnie wartość 991 hPa.

WROCŁAW

Będzie pogodnie. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada. Około południa osiągnie wartość 987 hPa.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 16 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada. Około południa osiągnie wartość 980 hPa.