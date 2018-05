Prognoza pogody na dziś: ciepła niedziela z burzami

Przed nami gorące i burzowe dni. Na termometrach nawet 31 stopni - 26-05-2018 W najbliższych dniach w wielu regionach Polski pojawią się burze. Gwałtownym zjawiskom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Lokalnie może pojawić się grad. czytaj dalej

W niedzielę na wschód od linii Wisły oraz na południowym zachodzie kraju będzie pogodnie. W pozostałych regionach Polski prognozuje się przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 24 stopni Celsjusza na Kaszubach do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Opady zwiększą wilgotność powietrza do 70 procent w strefie frontu. W pozostałych regionach wyniesie około 60 procent. Subiektywne odczucie temperatury - gorąco i parno. Warunki biometeorologiczne w całym kraju będą niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miastach

WARSZAWA

Będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa i waha się.

POZNAŃ

Prognozuje się przelotne opady i burze. Możliwy jest też grad. Na termometrach zobaczymy 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Towarzyszący burzom osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1012 hPa.

GDAŃSK

Wystąpią przelotne opady i burze. Temperatura minimalna wyniesie 24 st. C. Wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 1024 hPa.

WROCŁAW

Niedziela będzie słoneczna. Termometry wskażą 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się przelotny deszcz i burze. Możliwy jest też grad. Termometry wskażą 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.