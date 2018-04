Wiosna zostanie i po weekendzie. Będzie ciepło, ale może popadać i zagrzmieć - 06-04-2018 Weekend nie zakończy ciągu dni z wiosenną pogodą. Temperatura zbliży się do 20 stopni nawet na polskim biegunie zimna - Suwalszczyźnie. czytaj dalej

Do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze z południa. Niebo będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, aż do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 45 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy w północnej części Polski, wyniesie około 60 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowym. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Prognoza pogody dla miast

WARSZAWA

Będzie bezchmurnie lub miejscami pojawią się niewielkie zachmurzenia. Termometry pokażą do 15 st. C. Umiarkowany wiatr powieje w porywach z prędkością do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1013 hPa.

POZNAŃ

Będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu, w porywach do 45 km/h, . Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1013 hPa.

GDAŃSK

Będzie bezchmurnie, ale mogą pojawić się też chmury. Temperatura maksymalna 13 st. C. Umiarkowany wiatr powieje w porywach do 45 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1026 hPa.

WROCŁAW

Miejscami mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy do 18 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach osiągnie 45 km/h. Powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe 1009 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się czyste niebo, ale mogą pojawić się niewielkie zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu, w porywach do 45 km/h. Ciśnienie spada, w południe 998 hPa.