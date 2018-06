Front okluzji przyniesie burze. Alerty na południu Polski - 29-06-2018 W piątek nad Polską mogą przejść burze, miejscami z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zjawiskiem dla czterech województw. czytaj dalej

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie kraju miejscami mogą wystąpić burze z gradem, podczas których spadnie 10-40 litrów deszczu na metr kwadratowy powierzchni. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 23 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 28 st. C w centrum i na zachodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Podczas burz osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza w dzień odnotujemy na południowych krańcach Polski, gdzie może przekroczyć 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. W całym kraju subiektywnie odczuwane będzie ciepło, na południu będzie mu towarzyszyło odczucie wilgoci. Biomet okaże się niekorzystny na południu, neutralny na północy Polski, natomiast na zachodzie warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Wideo Biomet w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Prognozuje się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr północny będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 996 hPa.

TRÓJMIASTO

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Termometry pokażą w najcieplejszej chwili 23 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1015 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Zapowiadane jest zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 997 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste będzie duże, może przynieść deszcz. Niewykluczona będzie też burza. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Wiatr powieje z północy, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w czasie burzy - silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 980 hPa.