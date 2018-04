Pogoda na 16 dni: ciepło, ale z małą przerwą - 15-04-2018 Z Afryki do Polski płynie kolejna fala wyjątkowo ciepłego powietrza. czytaj dalej

W poniedziałek będziemy obserwować zachmurzenie umiarkowane i duże. Nie będzie padać jedynie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym spodziewane są przelotne opady deszczu od 5 do 20 litrów na metr kwadratowy. Możliwe są też burze i opady gradu. Termometry wskażą 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 18 st. C na Pomorzu i 23 st. C w Centrum. Najwyższą temperaturę odnotujemy na Podkarpaciu, tam słupki termometrów mogą pokazać 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i południowego zachodu. Na krańcach zachodnich będzie wiać z północnego zachodu. Podczas burz prognozuje się porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W całym kraju prognozuje się wysoką wilgotność powietrza - na poziomie 80-90 procent. Burzowa aura nie będzie wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie, w całym kraju biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Przed południem będzie słonecznie, potem zachmurzenie wzrośnie. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a także burze. Słupki termometrów wskażą 23 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Podczas burz wiatr będzie silniejszy, może dochodzić do 80 km./h. Ciśnienie będzie spadać, w Warszawie około południa wyniesie 1000 hPa.

TRÓJMIASTO

Synoptycy przewidują wystąpienie chmur kłębiastych, które będą przesłaniać niebo w stopniu umiarkowanym i dużym. Możliwe są przelotne opady deszczu, spodziewana jest też burza. Słupki termometrów wskażą 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr, zmieniający swój kierunek na północny. W trakcie burz może przybierać na sile i dochodzić do 80 km/h. W południe na barometrach prognozuje się spadek ciśnienia do 1000 hPa.

POZNAŃ

Synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu. Może utworzyć się burza. Termometry wskażą maksymalnie 20 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i

umiarkowany. Podczas burz będzie przybierał na sile, może osiągać 80 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa, ciśnienie będzie spadać.

WROCŁAW

Pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Nie wykluczane jest utworzenie się burzy. Słupki termometrów wskażą maksymalnie 20 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego-zachodu. W burzach możliwe są porywy do 80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

KRAKÓW

Będzie pochmurno. Możliwe są przelotne opady deszczu, spodziewana jest burza. Termometry wskażą maksymalnie 23 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach porywy mogą osiągać do 80 km/h. Ciśnienie około południa wyniesie 1000 hPa, będzie spadać.