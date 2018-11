Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale dość wietrznie

Rządzi potężny wyż. We Wszystkich Świętych nie wyciągajcie kożuchów - 31-10-2018 Pogoda w najbliższych dniach maluje się w optymistycznych barwach. We Wszystkich Świętych na termometrach zobaczymy do 20 stopni Celsjusza. - Pogoda będzie sprzyjać wszelkim spacerom, spotkaniom. Będzie pięknie - mówiła we "Wstajesz i wiesz" synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Dzień Wszystkich Świętych zapowiada się bezdeszczowo, ale na niebie pojawią się niewielkie chmury. Po południu na zachodzie pojawi się ich więcej. Czwartek okaże się ciepły, na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 18 st. C w centrum kraju, po 21 st. C na Podkarpaciu. Przeszkadzać będzie nam wiatr wiejący z południowego wschodu. Na ogół okaże się słaby i umiarkowany, ale chwilami jego prędkość wzrośnie do 60 km/h. Najsilniej powieje w górach, gdzie rozpędzi się nawet do 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność odnotujemy w regionach południowo-wschodnich i centralnych - na poziomie poniżej 50 procent. Będzie zwiększać się ona w kierunku północno-zachodnim. Ciepło odczują mieszkańcy prawie wszystkich regionów Polski, poza północą kraju, gdzie panować ma komfort termiczny. Na terenie całego kraju synoptycy prognozują korzystne warunki biometeorologiczne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w czwartek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, w Warszawie około południa wyniesie 1008 hPa.

Pogodnie. Termometry pokażą 15 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ale chwilami powieje mocniej. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 1020 hPa.

POZNAŃ

WROCŁAW

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1006 hPa.

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 1001 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 20 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, a chwilami dość silny. Ciśnienie spada, około południa barometry pokażą 994 hPa.