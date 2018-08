Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale nie upalnie. Miejscami popada deszcz

Mapy pokazują dużą anomalię. Upał może wrócić lada moment - 11-08-2018 Niż znad Skandynawii przyniósł nam olbrzymią zmianę w pogodzie - mówił w sobotę we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Związany z niżem front atmosferyczny przyniósł opady i wypchnął upalne powietrze za wschodnią granicę. Możliwe jednak, że czeka nas jeszcze kilka dni upałów. czytaj dalej

W niedzielę na Kaszubach, Mazurach i Suwalszczyźnie może spaść przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Termometry wskażą w dzień od 23 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Najniższą wilgotność powietrza odnotujemy na południu - poniżej 50 procent. Będzie się ona zwiększać w kierunku północnym do 70 procent. Subiektywne odczucie temperatury okaże się zróżnicowane: od komfortu na północy kraju, przez ciepło w centrum i na południowym wschodzie, po gorąco na południowym zachodzie. Warunki biometeorologiczne prawie wszędzie będą korzystne. Biomet będzie neutralny na północnym wschodzie, a korzystny na pozostałym obszarze Polski.

WARSZAWA

POZNAŃ

Słonecznie, termometry wskażą 26 st. C. Zachodni, słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1005 hPa.

Słonecznie, termometry pokażą 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, po południu barometry pokażą 1007 hPa.

GDAŃSK

Przelotny deszcz, na termometrach mieszkańcy Gdańska zobaczą 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1015 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie, temperatura dojdzie do 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu dojdzie do 1003 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie, temperatura wyniesie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 993 hPa.