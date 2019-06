Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale nie upalnie. Odpoczniemy od burz

Po niedzieli będziemy mieli w Polsce żar tropików - 08-06-2019 Niedziela będzie ostatnim dniem w najbliższym czasie, podczas którego będzie gorąco, ale nie upalnie. Tropikalnie wręcz zapowiada się środa, kiedy to w całym kraju słupki rtęci pokażą co najmniej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W całym kraju wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 50-60 procent. Gorąco odczuwalne będzie w centrum i na południu Polski, natomiast ciepło na północy. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1014 hPa.

POZNAŃ

Słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1016 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura nie przekroczy 24 st. C. Wiar będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie wzrośnie, po południu na barometrach zobaczymy 1027 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 28 st. C. Wiać będzie słabo i umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu barometry wskażą 1012 hPa.

KRAKÓW

Słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Synoptycy prognozują słaby i umiarkowany wiar. Powieje ze wschodu. Ciśnienie wzrośnie, po południu odnotujemy 1001 hPa.