Prognoza pogody na dziś: ciepło, ale z przelotnym deszczem. Może zagrzmieć

Kolejne dni pochmurne i deszczowe. Niewykluczone są burze - 03-08-2019 W najbliższych dniach niebo zasnują chmury, a strefa opadów deszczu obejmie wiele rejonów kraju. Lokalnie pojawią się także burze. Termometry pokażą do 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W niedzielę zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy. W centrum i na południu Polski możliwe są także burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Z północnego zachodu wiać ma słabo i umiarkowanie, okresami silniej. W czasie burz powieje silny wiatr w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować przeważnie wokół 60-70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, na północnym zachodzie - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne przechodzące w niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Prognoza pogody dla miast

WARSZAWA

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, około południa odnotujemy 999 hPa.

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 20 st. C. Z północnego zachodu wiać ma słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie będzie się wahać, około południa na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, około południa odnotujemy 1002 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burzy. Temperatura maksymalna nie przekroczy 26 st. C. Wiać ma z północnego zachodu, słabo i umiarkowanie, okresami silniej. Ciśnienie będzie się wahać, około południa barometry pokażą 998 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Możliwe są przelotne opady deszczu i burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Ciśnienie będzie się wahać, około południa barometry wskażą 986 hPa.