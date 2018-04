Prognoza pogody na dziś: ciepło, dużo słońca. Ale niektórzy zmokną

Słońce i uderzenie ciepła coraz bliżej - 02-04-2018 Po świątecznym załamaniu pogody nadchodzą iście wiosenne dni. Termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sporo przejaśnień, ale i deszcz

Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego znad Atlantyku. Nad krajem przemieści się - z południowego zachodu na północny wschód - ciepły front atmosferyczny, za którym popłynie ciepłe powietrze z południa.

Na północnym zachodzie, północy i w centrum kraju zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami. Tam okresami prognozowane są opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., które przemieszczą się na wschód. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C. miejscami na południu Polski. Powieje południowy umiarkowany wiatr, okresami dość silny, osiągający w porywach do 50-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w północnych regionach Polski, gdzie wyniesie ona ponad 80 procent. Na krańcach południowych spadnie poniżej 60 proc. Subiektywne odczucie temperatury okaże się zróżnicowane. W przeważającej części kraju odczujemy komfort termiczny, na północnych krańcach chłód, natomiast na południowo-zachodnich obszarach - ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy, neutralne w pasie centralnym, natomiast pozytywne - na południu Polski.

Wideo Warunki biometeorologiczne na wtorek

WARSZAWA

Pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe są początkowo słabe opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach będzie 14 st. C. Napłynie południowy, umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Barometry wskażą około południa 997 hPa.



TRÓJMIASTO

Deszcz w połowie Polski. Drogi będą śliskie - 03-04-2018 Warunki drogowe we wtorek będą w wielu regionach utrudnione. czytaj dalej

Zachmurzenie będzie duże. Lokalnie możliwe są okresowe opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Napłynie południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry wskażą około południa 1006 hPa.

POZNAŃ

Zapowiada się duże zachmurzenie i okresowe opady deszczu. Po południu można liczyć na większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 996 hPa.



WROCŁAW

Prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Z południowego zachodu napłynie umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Barometry około południa wskażą ciśnienie 994 hPa.

KRAKÓW

Niebo będzie zachmurzone z lokalnymi rozpogodzeniami. Termometry maksymalnie wskażą 17 st. C. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie około południa wyniesie 986 hPa.