Prognoza pogody na dziś: ciepło, gorąco, burzowo

W środę nad całą Polska mogą pojawić się burze. Synoptycy ostrzegają - może im towarzyszyć grad. Temperatura dojdzie do 28 stopni Celsjusza.

Przelotne opady deszczu i burze w środę możliwe są w całym kraju. Gdzieniegdzie może spaść grad. Temperatura wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i południowy, w porywach burzowych będzie osiągał prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na zachodzie kraju, powyżej 90 procent. Będzie się ona zmniejszać w kierunku wschodnim. Zachodnia połowa kraju odczuje komfort termiczny, wschodnia - ciepło. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne na środę

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu, podczas burz porywy mogą osiągać do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

POZNAŃ

GDAŃSK

Przelotny deszcz lub burza. W dzień termometry pokażą maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach podczas burz osiągnie do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe pokażą 1002 hPa.

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalnie wyniesie 24 st. C. Południowo-zachodni wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, ale w porywach burzowych może powiać z prędkością nawet do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

Przelotny deszcz lub burza. Temp. maks. w dzień 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 90km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 998 hPa i waha się.

KRAKÓW

Przelotny deszcz lub burza. Temp. maks. w dzień 27 st. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 90km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy 986 hPa i waha się.