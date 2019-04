Dużo słońca z deszczowymi wyjątkami. Od niedzieli nieco chłodniej - 04-04-2019 W kolejnych dniach możemy spodziewać się na ogół słonecznej aury. Parasole jednak lepiej mieć ze sobą - jest ryzyko przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza, ale od niedzieli czeka nas lekkie ochłodzenie. czytaj dalej

W piątek opady deszczu synoptycy prognozują tylko na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale chwilami będzie się wzmagał.

Warunki biometeorologiczne

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza będzie mniejsza niż 50 procent. Tylko w regionach zachodnich i południowo-zachodnich wzrośnie powyżej tej wartości. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, możemy też liczyć na korzystny biomet.

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, chwilami jego prędkość wzrośnie. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku w południe barometry pokażą 1013 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, a okresami silniej. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 979 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura dojdzie do 20 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie, w południe wzrośnie do 996 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe, a okresami umiarkowane. Termometry pokażą 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr okresami będzie się wzmagał, powieje ze wschodu. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 998 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, po południu przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 992 hPa.