Prognoza pogody na dziś: ciepło i słonecznie, nawet 25 stopni

Słońce nie zniknie z polskiego nieba. Promyki przesłonią tylko mgły - 10-10-2018 W ostatnich dniach mamy do czynienia z piękną, słoneczną pogodą. Trochę chłodniej robi się nocami, a miejscami pojawiają się mgły i zamglenia. Jak pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, mogą one nam towarzyszyć prawie codziennie - taki już urok października. Kolejne dni pozostaną ciepłe, z temperaturą przekraczającą 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W czwartek rano miejscami będzie mglisto. W ciągu dnia będziemy mogli cieszyć się słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okresami może powiać dość silnie. Na północy kraju osiągnie prędkość w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować wokół 50 procent. W większości kraju odczujemy komfort termiczny. Na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Małopolsce będzie nam ciepło. Pogoda wpłynie korzystnie na samopoczucie wszystkich mieszkańców Polski.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Nad ranem miejscami będzie mglisto. Na niebie zagości słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie bez większych zmian, około południa wyniesie 1014 hPa.

TRÓJMIASTO

Rano miejscami mglisto. W późniejszych godzinach będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie około południa wyniesie 1026 hPa.

POZNAŃ

Nad ranem miejscami mglisto. W ciągu dnia będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie lekko waha się, około południa na barometrach zobaczymy 1012 hPa.

WROCŁAW

Rankiem miejscami zrobi się mglisto. W dzień będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie lekko waha się, około południa barometry wskażą 1008 hPa.

KRAKÓW

Rano miejscami mglisto. W dzień słonecznie. Temperatura dojdzie do 24 st. C. Wiatr południowo-wschodni, Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie lekko waha się, około południa wyniesie 998 hPa.