Pogodowa sielanka. Tylko w górach wiatr rozpędzi się do 100 kilometrów na godzinę - 05-11-2018 Aż do soboty ma być bardzo pogodnie, a także ciepło, choć już bez 20 stopni Celsjusza na termometrach. Uwaga na wiatr, który na południu Polski dokuczy. czytaj dalej

Po odejściu porannych mgieł, dzień okaże się na ogół pogodny. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W górach natomiast da się we znaki południowy wiatr, który w porywach osiągnie do 100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie - wyniesie 90 procent. Będzie zmniejszać się ku południowemu zachodowi. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, a ciepło jedynie w regionach południowo-zachodnich. Warunki biometeorologiczne okażą się w całej Polsce neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 16 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1006 hPa.

POZNAŃ

GDAŃSK

Pogodnie. Termometry pokażą 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, po południu barometry pokażą 1004 hPa.

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1016 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie. Na termometrach mieszkańcy Wrocławia zobaczą 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, po południu barometry wskażą 1000 hPa.

KRAKÓW

Pogodnie. Temperatura dojdzie do 17 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 992 hPa