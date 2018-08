Korzystajmy z lata. Na horyzoncie załamanie pogody i ochłodzenie - 20-08-2018 W kolejnych dniach czeka nas dużo słońca, będzie też gorąco, a miejscami upalnie. Dopiero w czwartek pogoda zacznie się psuć i pojawią się burze. Czeka nas spore ochłodzenie. czytaj dalej

We wtorek na północnym wschodzie i południu kraju może popadać deszcz - do 5 litrów na metr kwadratowy. Na niebie nad pozostałymi regionami pojawi się trochę chmur, ale te nie przyniosą deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeorologiczne

W regionach centralnych wilgotność powietrza wyniesie 60 procent. Będzie rosnąć w kierunkach południowym - tu przekroczy 80 procent - oraz północnym, gdzie wyniesie około 70 proc. Mieszkańcy regionów północno-wschodnich poczują komfort termiczny, a w pozostałych regionach ciepło. W regionach południowych warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Aura wpłynie korzystnie na mieszkańców Polski północno-zachodniej, Kujaw i części Mazowsza. Na pozostałym obszarze synoptycy zapowiadają neutralny biomet.

WARSZAWA

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie małe i umiarkowane, termometry pokażą do 25 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura dojdzie do 21 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa barometry wskażą 1019 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa barometry pokażą 1009 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura wzrośnie do 27 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, około południa barometry pokażą 1005 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Termometry wskażą do 27 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, około południa wyniesie do 991 hPa.