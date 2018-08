Prognoza pogody na dziś: ciepło, miejscami upalnie. Lokalnie zagrzmi

Niezły czas na wakacyjne wypady. Można liczyć na dużo słonecznych chwil - 16-08-2018 Aura w kolejnych dniach będzie zachęcać do wakacyjnych wyjazdów. W wielu miejscach zaświeci słońce, choć trzeba się też przygotować na burze. Będzie ciepło, a gdzieniegdzie upalnie, powyżej 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W piątek pogoda dopisze w większości kraju, jedynie w regionach południowo-wschodnich spodziewany jest przelotny deszcz i burze. Towarzyszyć im mogą opady od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie niewykluczony jest grad. Temperatura wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Największą wilgotność powietrza odnotujemy na południowym wschodzie Polski - przekroczy 80 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku północno-zachodnim do około 60 procent. Przebywający na zachodzie subiektywnie odczują upał, a w Polsce wschodniej - termiczny komfort. W prawie całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, jedynie w regionach północno-wschodnich okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w piątek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

KRAKÓW

Pogodnie, temperatura dojdzie do 27 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, w Gdańsku barometry pokażą 1017 hPa.

Na niebie pojawią się chmury. Niewykluczone, że spadnie przelotny deszcz i przejdą burze. W nich może spaść 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Z południowego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 985 hPa.

POZNAŃ

Pogodnie, temperatura w najcieplejszej chwili wyniesie 29 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WARSZAWA

Na ogół pogodnie, temperatura wzrośnie do 27 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

WROCŁAW

Pogodnie, termometry wskażą maksymalnie 30 st. C. Wiać będzie słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.