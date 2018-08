Prognoza pogody na dziś: ciepło. Pojawią się burze z gradem

Upały, burze z gradem, możliwe nawałnice. Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia - 14-08-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. a także drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Lokalnie burze mogą mieć charakter nawałnic. czytaj dalej

We wschodniej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. Niebo nad pozostałymi regionami okaże się pogodne, chociaż chwilami może spaść przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 28 st. C na Ziemi Łódzkiej i Śląsku, do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowy, skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza będzie oscylować na poziomie 80-90 procent, przy czym najwyższą odnotujemy w pasie od Podlasia po Małopolskę i Śląsk. W regionach zachodnich, na Pomorzu, Kujawach i części Warmii i Mazur odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach - upał. Pogoda wpłynie na samopoczucie niekorzystnie w całej Polsce.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe odnotujemy 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze (10-20 litów wody na metr kwadratowy, wiatr do 80 km/h). Możliwy grad. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 981 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 998 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne. Popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Podczas burzy spadnie 10-20 l/mkw. deszczu i powieje wiatr do 60-80 km/h. Temperatura wzrośnie do 29 st. C. Południowy, skręcający na zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 996 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie zmienne, popada przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dojdzie do 26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 995 hPa.