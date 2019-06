Polskie niebo zasnuwają olśniewające obłoki - 17-06-2019 W całej Polsce od niedawna mamy okazję obserwować efektownie wyglądające obłoki. Za ich pojawianie się odpowiedzialne jest specyficzne oświetlenie planety. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

We wtorek w województwach południowo-wschodnich przelotnie popada słaby deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. W Beskidzie miejscami mogą pojawić się burze z opadem wielkości 10-20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-80 kilometrów na godzinę. Poza tym wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu i południowego wschodu.

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południowym wschodzie kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-zachodnim. W niemal całym kraju odczujemy ciepło, tylko na krańcach południowych i zachodnich - gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek

Prognoza pogoda dla wybranych miast:

TRÓJMIASTO

Powrót groźnych zjawisk. Prognoza ostrzeżeń IMGW - 17-06-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń, z której wynika, że w środę i czwartek mogą pojawić się burze z gradem. czytaj dalej

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe na barometrach zobaczymy 1021 hPa.

KRAKÓW

Przelotnie popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 987 hPa.

POZNAŃ

Na ogół słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1008 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 25 st C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1006 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane, termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.