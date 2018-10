Prognoza pogody na dziś: ciepły dzień pełen słońca

Środa będzie kolejnym słonecznym dniem przeważnie w całym kraju. Ciepło, termometry wskażą od 18 do nawet 24 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia niebo będzie przeważnie słoneczne. Tylko w regionach północnych może pojawić się nieco więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 50-60 procent. Na całym obszarze kraju odczujemy ciepło. Pogoda wpłynie korzystnie na samopoczucie wszystkich mieszkańców Polski.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w Gdańsku, w południe barometry wskażą 1027 hPa.

KRAKÓW

Na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 995 hPa.

POZNAŃ

Na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe odnotujemy 1014 hPa.

WARSZAWA

Na ogół słonecznie. Odnotujemy nie więcej niż 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1014 hPa.

WROCŁAW

Na ogół słonecznie. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1010 hPa.