Prognoza pogody na dziś: ciepły dzień z gwałtownymi burzami

Na razie burze, miejscami intensywne. Jednak przed nami duża zmiana - 02-06-2018 Najbliższe trzy dni będą burzowe w różnych częściach kraju. Pojawi się deszcz, porywisty wiatr, a lokalnie także grad. Od środy pogoda zmieni się jednak całkowicie. czytaj dalej

W niedzielę na południu, zachodzie i w centrum możliwe są przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być bardzo intensywne. Synoptycy prognozują, że spadnie do 30 litrów na metr kwadratowy deszczu, a porywy wiatru będą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Na południu może spaść grad. Poza tym powinno być pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 29 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hektopaskali.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie najmniejsza na północnym wschodzie, wyniesie do 80 procent. Będzie się zwiększać do 90 procent w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju będzie nam gorąco, tylko na Dolnym Śląsku może być parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zapowiada się słonecznie. Temperatura dojdzie do 27 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1015 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

KRAKÓW

Spodziewane są intensywne burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h, oraz gradem. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. W południe barometry wskażą 985 hPa, ciśnienie powinno się wahać.

POZNAŃ

Wystąpią burze z opadem do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h. Niewykluczone, że spadnie grad. Słupki termometrów wskażą do 28 st. C. Powieje z północnego wschodu słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać się, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

WARSZAWA

Początkowo powinno być pogodnie, później spadnie przelotny deszcz i wystąpią burze do 30 l/mkw. deszczu. Porywy wiatru mogą być silne i osiągać do 80 km/h, niewykluczone też, że spadnie grad. Termometry wskażą maksymalnie do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.

WROCŁAW

Intensywne burze z opadem do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, miejscami z gradem. Temperatura dojdzie do 25 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 1000 hPa, będzie się wahać.