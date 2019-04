Sobota bardzo ciepła. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie - 05-04-2019 Aura w nadchodzących dniach sprawi, że nacieszymy się słońcem. Pojawią się jednak także chwile z deszczem. Od niedzieli z każdym kolejny dniem zacznie robić się coraz chłodniej. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W sobotę na południu i południowym zachodzie pojawią się słabe opady deszczu. Poza tym w pozostałej części kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wschodni wiatr osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza będzie większa niż 60 procent. Jedynie w północnej części Polski wartość ta wyniesie około 50 procent. W północno-zachodniej części kraju może nam być za ciepło, natomiast w południowej części Polski - za chłodno. Mieszkańcy centralnych województw odczują komfort termiczny. Będą też mogli liczyć na korzystny lub neutralny biomet.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

POZNAŃ

Pogodnie. Temperatura wyniesie w dzień 17 st. C.Zawieje umiarkowany wiatr wschodni z prędkością w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 997 hektopaskali po czym zacznie spadać.

Pogodnie. Temp. w dzień wyniesie maksymalnie 19 st. C. Pojawi się Wiatr umiarkowany, wschodni wiejący porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie osiągnie po południu wartość 996 hPa i zacznie spadać.

GDAŃSK

Pogodnie.Przewidywana na dzień temperatura to 16 st. W porywach do 50 kilometrów na godzinę, zawieje Wiatr umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 1012 hPa i spadnie.

WROCŁAW

Spadnie niewielka ilość deszczu. W dzień możemy maksymalnie spodziewać się 17 st. C na termometrach. Zaobserwujemy Wiatr umiarkowany, wschodni o prędkości 50 kilometrów na godzinę. Ciśnieniomierze po południu pokażą 992 hPa. Po pewnym czasie wartość ta zacznie maleć.

KRAKÓW

Może pojawić się deszcz, nie będzie jednak intensywny. Termometry pokażą w dzień maksymalnie 16 st. C. Powieje wiatr wschodni, umiarkowany, wiejący w porywach do 50 kilometrów na godzinę. Ciśnienie po południu dobije do 981 hPa i zacznie spadać.