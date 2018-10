Prognoza pogody na dziś: ciepły i słoneczny dzień. Do 24 stopni

Pogoda na 16 dni: odliczanie do końca babiego lata - 14-10-2018 Jeszcze przez kilka dni możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, ale potem przyjdzie duże ochłodzenie. czytaj dalej

Rano lokalnie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W kolejnych godzinach niebo nad całym krajem będzie słoneczne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C na Ziemi Łódzkiej, Kujawach i Nizinie Szczecińskiej, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza w ciągu dnia będzie oscylować wokół 40-50 procent. W całej Polsce odczujemy ciepło, pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne w poniedziałek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1010 hPa.

POZNAŃ

"Autostrada ciepłego powietrza". Październikowe lato zagościło w Polsce - 14-10-2018 W naszej pogodzie w Polsce niewiele się dzieje - przyznał we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski. Jeszcze przez tydzień będziemy mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Natomiast na zachodzie Europy "wydarzeń pogodowych" nie brakuje. czytaj dalej

Słonecznie. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1008 hPa.

GDAŃSK

Słonecznie. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1021 hPa.

WROCŁAW

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1004 hPa.

KRAKÓW

Rano mogą występować mgły i zamglenia, jednak w kolejnych godzinach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 996 hPa.