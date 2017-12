Ślisko na drogach w całej Polsce - 25-12-2017 W poniedziałek kierowcy powinni przygotować się na opady deszczu. Apelujemy więc o ostrożność, bo na drogach będzie ślisko. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu. Słupki termometrów wskażą nawet od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami powieje z prędkością w granicach od 40 do 60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu porywy osiągną prędkość do 80 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Wiąże się to z dość wysoką wilgotnością powietrza, które przekroczy 90 procent na wschodzie oraz północnym wschodzie Polski i jedynie na południowym zachodzie spadnie poniżej 80 procent. Będzie wietrznie, ale i tak odczujemy termiczny komfort. W całym kraju pogoda wpłynie na nasze samopoczucie niekorzystnie.

Wideo Warunki biometeorologiczne na poniedziałek

Prognoza dla poszczególnych miast

TRÓJMIASTO

Pochmurno. Należy spodziewać się deszczu. Słupki termometrów wskażą do 8 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, o prędkości w porywach do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w Gdańsku w południe wyniesie 1009 hPa.

KRAKÓW

Przelotnie spadnie deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 7 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. Ciśnienie będzie się wahało, w południe wyniesie 991 hPa.

POZNAŃ

Przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie do 8 stopni Celsjusza. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1006 hPa.

WARSZAWA

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Termometry wskażą do 9 stopni Celsjusza. Zachodni wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach 40-60 km/h. Ciśnienie wzrośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

WROCŁAW

Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry wskażą do 9 stopni Celsjusza. Powieje zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1005 hPa, po czym będzie się wahało.