Wiosna przepędzi "lato". Kolejne dni będą chłodniejsze i mokre - 14-05-2018 Deszcze w najbliższych dniach nie ominą żadnego regionu Polski - przewidują synoptycy. Gdzieniegdzie zagrzmi. Przeważnie będzie dość ciepło, ale temperatura wróci w granice typowej dla wiosny, nie dla lata. czytaj dalej

W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Podczas nich może spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 21-22 st. C w centrum i na zachodzie, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność względną powietrza w ciągu dnia odnotujemy w południowo-wschodniej Polsce, przekroczy tam 70 procent. Im dalej na zachód, tym powietrze będzie suchsze. W całym kraju odczujemy chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 999 hPa.

POZNAŃ

Po południu popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 st. C. Wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach burzowych powieje do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1001 hPa.

GDAŃSK

Po południu wystąpi przelotny deszcz lub burza. Temperatura nie przekroczy 20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych jego prędkość dojdzie do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1014 hPa.

WROCŁAW

Po południu popada przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy najwyżej 21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 995 hPa.

KRAKÓW

Po południu popada przelotny deszcz, może zagrzmieć. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 19 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. W porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.