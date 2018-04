Prognoza pogody na majówkę: bardzo ciepło, ale z deszczem i burzami - 28-04-2018 Czekają nas ciepłe, momentami nawet upalne dni. Codziennie w wielu regionach przewidujemy opady deszczu, a także burze z porywistym wiatrem. Temperatura dojdzie nawet do 29 stopni. czytaj dalej

W ciągu dnia początkowo pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które stopniowo pokryje coraz większą część nieba. Spodziewamy się przelotnych opadów deszczu w części kraju. Podczas burz suma opadów może wynieść od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy, nie jest wykluczony także grad. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 27 st. C w centrum kraju po 28 st. C na południu. Powieje zachodni i południowy wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany, ale okresami będzie przybierał na sile. Podczas burz może powiać z prędkością do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najmniejsza wilgotność powietrza, wynosząca poniżej 60 procent, zostanie odnotowana na Lubelszczyźnie. Będzie się zwiększać w kierunku północno-zachodnim, gdzie wzrośnie powyżej 70 proc. Choć w całym kraju odczujemy ciepło, to warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

W dzień synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, które po południu wzrośnie do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, a także burza. Termometry wskażą maksymalnie 28 st. C. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, który okresami może być dość silny. Podczas przechodzenia burz porywy będą osiągać do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 997Pa.

TRÓJMIASTO

W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, które potem wzrośnie do dużego. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a także burza. Temperatura dojdzie do 22 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, okresami może się wzmagać. W burzach porywy osiągną do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1012 hPa.

POZNAŃ

W ciągu dnia pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Wystąpią słabe opady deszczu i burza. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, ale okresami przybierze na sile. Podczas burz powieje z prędkością do 80 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 999 hPa.

WROŁAW

Prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burza. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami będzie przybierał na sile. Prędkość wiatru w trakcie burz będzie dochodziła do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

KRAKÓW

Prognozuje się wystąpienie zachmurzenia małe i umiarkowanego, wzrastające do dużego. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i pojawić się burza. Temperatura wzrośnie do 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami będzie jednak dość silny. Podczas przechodzenia burz porywy mogą osiągać do 80 km/h. Ciśnienie spada, około południa barometry wskażą 985 hPa.