Warunki biometeorologiczne

W czwartek niebo będzie pogodne nad całą Polską. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu, przez 21 st. C w centrum do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Okresami powieje dość silnie.

Wilgotność względna powietrza najwyższa będzie na krańcach północnych - tutaj przekroczy 80 procent. Najniższą zaś odnotujemy na Dolnym Śląsku, gdzie spadnie poniżej 60 proc. Odczujemy przeważnie ciepło, jedynie na północy komfort termiczny. Pogoda wpłynie na samopoczucie korzystnie.

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z północy. Ciśnienie lekko spada, około południa odnotujemy 1015 hPa.

TRÓJMIASTO

Niebo pozostanie pogodne. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Północny będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 1030 hPa.

POZNAŃ

Będzie słonecznie. Termometry wskażą do 22 st. C. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny, północny. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 1020 hPa.

WROCŁAW

Niebo będzie bezchmurne. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie lekko spada, około południa barometry wskażą 1016 hPa.

KRAKÓW

Będzie pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Północny wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie lekko spada, około południa wyniesie 1001 hPa.