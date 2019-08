Niebezpieczna pogoda. Alarmy drugiego stopnia w wielu regionach - 08-08-2019 W czwartkowy poranek i przedpołudnie w wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. W województwach północnych wystąpi przelotny deszcz i burze z opadem rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Na południu kraju wilgotność powietrza może wynieść poniżej 70 procent. Przesuwając się na północ wilgotność może sięgnąć 70-80 procent. Na północy kraju przekroczy 80 procent. W całym kraju odczuwalny będzie komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny we wszystkich województwach.

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Zachmurzenie zmienne. Należy spodziewać się przelotnego deszczu. Wystąpią również burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 27 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. Do południa ciśnienie osiągnie 982 hPa.

POZNAŃ

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Prognozowane są również burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie w południe sięgnie 999 hPa.

WARSZAWA

Rano, do godziny 9, wystąpią zanikające opady przelotnego deszczu. Potem pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 996 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa, rośnie.