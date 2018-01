Prognoza pogody na dziś: deszcz, deszcz ze śniegiem. Porywy do 60 kilometrów na godzinę

Zima nie daje się wiośnie. Wraca śnieg, a także deszcz ze śniegiem - 30-01-2018 Ostatnie dni były stosunkowo ciepłe jak na tę porę roku, jednak teraz czeka nas zmiana aury na taką, która bardziej przystoi zimie. W wielu regionach przelotnie popada śnieg lub też spadnie deszcz. czytaj dalej

W środę jedynie na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie przez cały dzień będzie dość pogodnie, podczas gdy w pozostałych regionach popada, a na północnym wschodzie opady deszczu będą dodatkowo zasilane śniegiem. Ponieważ front niosący opady jest powolny, pogoda będzie się psuła stopniowo.

Termometry wskażą do 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz do 8 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność względna powietrza nieco zmaleje względem wtorku: na wschodzie nie przekroczy 70 procent, a na zachodzie nieznacznie przekroczy 80 procent. Subiektywne odczucie temperatury będzie dość zróżnicowane, ale z uwagi na wiatr odczujemy prawdziwe zimno na wschodzie i w centrum kraju oraz przenikliwy chłód na zachodzie. Właśnie ten ziąb stoi za tym, że warunki biometeorologiczne w Polsce okażą się niekorzystne.

Prognoza dla poszczególnych miast

WARSZAWA

Przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 5 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny powieje z południowego zachodu i w porywach osiągnie prędkość 40-60km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa, po czym spadnie.

POZNAŃ

Przelotny deszcz. W dzień termometry wskażą do 6 stopni Celsjusza. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa, po czym spadnie.

GDAŃSK

Spadnie przelotny deszcz. W dzień temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, który w porywach osiągnie prędkość do 40-60km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa, po czym spadnie.

Spadnie przelotny deszcz. W dzień temperatura wzrośnie maksymalnie do 4 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, który w porywach osiągnie prędkość do 40-60km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa, po czym spadnie.

WROCŁAW

Okresami popada deszcz. W dzień termometry wskażą nawet 8 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach powieje z prędkością 40-60km/h z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa, po czym spadnie.

KRAKÓW

Przelotny deszcz. Wartość temperatury wzrośnie do 8 stopni Celsjusza. Wiejący z południowego zachodu wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa, po czym spadnie.