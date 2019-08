Prognoza pogody na dziś: deszcz i burze

Wystarczyła jedna noc. Nawałnica zniszczyła ponad 100 tysięcy hektarów lasu - 12-08-2019 Mijają dwa lata od czasu, kiedy nad Pomorzem i Kujawami przeszła jedna z najgroźniejszych nawałnic w ostatnich latach. Zginęło wtedy sześć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Jak podają leśnicy, prace na terenach dotkniętych kataklizmem mogą potrwać do 2023 roku. czytaj dalej

We wtorek należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnego deszczu. Na Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe są także burze z opadami rzędu 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza prognozowana jest na północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. W całym kraju będziemy odczuwać komfort termiczny. Pogoda wpłynie jednak niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

TRÓJMIASTO

Prognoza pogody na długi weekend: nieco chłodniej i przelotne opady - 12-08-2019 Po dość ciepłym wtorku nadejdzie nieznaczne ochłodzenie. Na długi weekend prognozowane są przelotne opady i temperatura oscylująca w okolicy 20-25 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne. Pojawią się przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/kw. i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. W południe ciśnienie spadnie do 1012 hPa.

KRAKÓW

Zachmurzenie zmienne. Wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wzrośnie do 986 hPa.

POZNAŃ

Uwaga na gwałtowne burze. Alert RCB: unikaj otwartych przestrzeni - 12-08-2019 W ciągu nocy powinniśmy być przygotowani na groźne zjawiska pogodowe. Do osób przebywających we wschodnich i południowo-wschodnich regionach kraju Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB z ostrzeżeniem przed burzami z gradem i silnym wiatrem. W mocy są też ostrzeżenia IMGW. czytaj dalej

Zachmurzenie zmienne. Prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, podczas których spodziewać się należy opadów rzędu 10-20 l/mkw. i porywów wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

WARSZAWA

Zachmurzenie zmienne. Prognozowane są także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa.

WROCŁAW

Zachmurzenie zmienne. Należy spodziewać się przelotnego deszczu i burz z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Do południa ciśnienie wzrośnie do 1000 hPa.