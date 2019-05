Prognoza pogody na dziś: deszcz i burze, do 26 stopni

Za spokój w pogodzie zapłacimy ochłodzeniem - 27-05-2019 We wtorek w niektórych regionach kraju pojawią się burze. Pozostałe dni okażą się dużo bardziej spokojne, ale za to wyraźnie chłodniejsze. czytaj dalej

We wtorek na wschodzie, południu i w centrum Polski mogą wystąpić burze z lokalnymi opadami gradu. Na pozostałym obszarze kraju przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach burzowych może rozpędzić się do 80 kilometrów na godzinę, południowy od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza na południowym wschodzie kraju może przekroczyć 80 procent. Najmniejszą wilgotność odnotujemy na wschodzie kraju, gdzie wyniesie ona poniżej 60 procent. Odczucie temperatury będzie zróżnicowane, a biomet - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek

Prognoza pogody dla wybranych miast

WARSZAWA

Fala wezbraniowa na Wiśle. Alert RCB na Mazowszu - 27-05-2019 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województwa mazowieckiego. Na Wiśle ma pojawić się fala wezbraniowa, która obejmie 12 powiatów. Zalecana jest ostrożność i niezbliżanie się do rzek. czytaj dalej

Zapowiadany jest przelotny deszcz lub burza. Temperatura może wzrosnąć do 22 st. C. Umiarkowany wiar powieje z południa, w porywach burzowych do 80 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie wartość 990 hPa. Będzie się wahać.

POZNAŃ

W pierwszej części dnia będzie pogodnie. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie maksymalnie 19 st. C. Z północnego zachodu nadciągnie wiatr umiarkowany. Po południu ciśnienie wyniesie 994 hPa. Będzie się wahać.

GDAŃSK

Poranek będzie pogodny. Po południu prognozuje się przelotny deszcz. Maksymalna temperatura osiągnie 16 st. C. Wiatr z północnego zachodu powieje z umiarkowaną siłą. Ciśnienie po południu dojdzie do 1005 hPa. Będzie się wahać.

WROCŁAW

Rano aura będzie pogodna, po południu może popadać. Termometry wskażą najwyżej 19 st. C. Wiatr, umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Wahające się ciśnienie po południu osiągnie 989 hPa.

KRAKÓW

Na początku dnia niebo będzie pogodne. Po południu popada przelotny deszcz lub zagrzmi. Najwyższa prognozowana temperatura to 26 st. C. Umiarkowany, na ogół południowy wiatr, w porywach burzowych powieje z prędkością do 80 km/h. O godzinie 12 ciśnienie wyniesie 978 hPa. Będzie się wahać.